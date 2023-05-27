90’lı yılların popüler pop grubu Spice Girls geri dönüyor

Uzun zamandır bir araya gelmesi beklenen Spice Girls grubu geri dönüyor. Grup üyeleri Melanie Brown, Emma Bunton, Geri Halliwell, Melanie Chisholm, 2019’da İngiltere’de turneye çıksalar da, moda kariyerine ağırlık veren Victoria Beckham ekibe katılmamıştı.

Ancak, Daily Mail’in haberine göre, Mel B (47), “beş kızın hepsinin” 11 yılın ardından ilk kez birleşeceğine söz verdi.

Spice Girls en son 2012 Londra Olimpiyatları kapanış töreninde ikonik bir performans için bir araya gelmişti. Tekrar bir araya gelmeleriyle ilgili detay da veren Mel B, yakında “gizli” projeleri hakkında bir açıklama yapacaklarını ve şu anda planı “mükemmelleştirmekle” meşgul olduklarını açıkladı. Hayranların “gerçekten sevecekleri” bir şey olduğunu söyleyen şarkıcı daha fazla ayrıntı vermeyi reddetti.

Grubun "Posh" lakaplı üyesi Beckham'ın nasıl ikna edildiği ise merak konusu oldu. "Scary" lakaplı Mel B, Beckham ile her zaman iletişim halinde oldukları için onu ikna etmek zorunda kalmadıklarını söyledi.