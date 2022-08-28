94 yıllık güzellik yarışmasında bir ilk: Makyajsız yarıştı
20 yaşındaki Melisa Raouf, Miss İngiltere’nin 94 yıllık tarihinde yarışmaya makyajsız katılıp finallere ulaşan ilk aday oldu. 22 Ağustos’ta yapılan yarı finalde makyajsız yarışan Raouf, 17 Ekim'de yapılacak Miss İngiltere finalinde 40 adaya karşı yarışacak.
20 yaşındaki siyaset öğrencisi, 94 yıllık tarihinde yarışmaya katılan ilk makyajsız yarışmacı olduktan sonra Miss England finalinde yarışma hakkı kazandı.
Melisa Raouf, iç güzelliği tanıtmak ve sosyal medyada oluşturulan güzellik algısına meydan okumak istediğini söylüyor.
20 yaşındaki Raouf, Londra'da düzenlenen yarı finale herhangi bir kozmetik ürünü kullanmadan katıldı ve 17 Ekim'deki finalde yarışmaya hak kazandı.
Melisa Rouf, Independent gazetesine verdiği röportajda "Farklı yaşlardaki birçok kız makyaj yapıyor çünkü makyaj yapmak için baskı altında hissediyorlar. Kişi kendi teninden mutluysa, yüzümüzü makyajla kapatmak zorunda kalmamalıyız. Kusurlarımız bizi biz yapar ve her bireyi benzersiz kılan da budur" diyor.
Genç yaşta makyaj yapmaya başlamasına rağmen, yarışma için makyaj geleneğinden kaçınmaya karar verdiğini söyleyen Raouf, "Güzellik standartlarını karşıladığımı hiç hissetmedim. Yakın zamanda kendi cildimle güzel olduğumu kabul ettim ve bu yüzden makyajsız rekabet etmeye karar verdim" diye konuştu.