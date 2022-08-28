94 yıllık güzellik yarışmasında bir ilk: Makyajsız yarıştı

Melisa Rouf, Independent gazetesine verdiği röportajda "Farklı yaşlardaki birçok kız makyaj yapıyor çünkü makyaj yapmak için baskı altında hissediyorlar. Kişi kendi teninden mutluysa, yüzümüzü makyajla kapatmak zorunda kalmamalıyız. Kusurlarımız bizi biz yapar ve her bireyi benzersiz kılan da budur" diyor.