A Milli Basketbol Takımı aileleriyle gümüş madalyayı kutladı
EuroBasket'te gümüş madalyanın gururunu yaşatan 12 Dev Adam, İstanbul'a döndü ve sevenleriyle hasret giderdi. Uzun bir turnuvanın ardındanaileleri ve sevgilileriyle buluşan milli sporcular gümüş madalyayı kutladı.
A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası finalinde son dünya şampiyonu Almanya ile karşı karşıya geldi. A Milliler, 24 yıl aradan sonra EuroBasket’te yine gümüş madalya kazandı.
Turnuva boyunca milli basketbolcular, eşleri ve sevgilileri tarafından tribünden desteklendi. Ebru Şahin, Ece Hocaoğlu Şanlı, Ilda Sipahi ve Alperen Şengün'ün sevgilisi Hannah Cherry, takımı yalnız bırakmadı.
BİR ARAYA GELDİLER
12 Dev Adam, geçtiğimiz günlerde İstanbul’a dönmüştü. Milli basketbolculardan Cedi Osman, Sertaç Şanlı, Kenan Sipahi, Onuralp Bitim ve Alperen Şengün gibi isimler aileleri ve sevgilileriyle bir araya geldiği organizasyonda buluştu.
EBRU ŞAHİN PAYLAŞTI
Ünlü oyuncu Ebru Şahin, bu buluşmaya ait kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.