A Milli Basketbol Takımı'na Yunanistan maçı sonrası ünlülerden destek
Ay-Yıldızlılar, EuroBasket 2025 yarı finalinde fırtına gibi esti. A Milli Basketbol Takımımız, Yunanistan'ı 94-68'lik net bir skorla mağlup ederek adını finale yazdırdı. '12 Dev Adam'ın bu büyük zaferi, sosyal medyada ünlü isimlerden gelen tebrik mesajlarıyla taçlandı.
Yarı finalde Yunanistan'ı 94-68'lik ezici bir skorla mağlup eden A Milli Basketbol Takımımız, adını finale yazdırarak tüm Türkiye'yi sevince boğdu. Bu görkemli galibiyetin ardından, ünlü isimlerden milli takıma tebrik yağdı...
HÜLYA KOÇYİĞİT
URAL KASPAR
MİNE TUGAY