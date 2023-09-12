ABD'li oyuncu Reese Witherspoon milyarder olduğu iddialarını reddetti

Forbes, geçtiğimiz haftalarda oyuncu Reese Witherspoon'un sahibi olduğu moda ve yaşam tarzı markasının yüzde 70'lik önemli bir hissesinin satın alındığını açıklamıştı. Forbes, Witherspoon'u da, "Kendi kendini yetiştirmiş en zengin aktris" olarak adlandırmıştı.

İDDİALARI REDDETTİ

Satışın ardından bazı medya kuruluşları, 47 yaşındaki ünlü oyuncunun milyarderler kulübüne katılmaya yakın olabileceğini öne sürdü. Ancak Witherspoon, konuyla ilgili dedikoduları reddetti.

Oyuncu, cuma günü Boston'da sunucu Zinhle Essamuah ile yaptığı görüşme sırasında milyarder olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

"YANILIYORLAR"

Konuyla alakalı, "Yanılıyorlar" diyen Reese Witherspoon, "Bu son derece gurur verici ve eğer Oprah'ın sihirli altın çizmelerinin yaptığı şeyin dibine dokunursam, çok şanslı olurum" ifadelerini kullandı.