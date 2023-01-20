ABD’li pop ikonu Michael Jackson'ın hayatı film oluyor

'Popun kralı' unvanını taşıyan Michael Jackson'ın hayatını konu alan film için çalışmalar başladı. Filmin yönetmenliğini ise "Training Day", "The Equalizer", "Emancipation" ve "King Arthur" gibi filmlerin yönetmeni Antoine Fuqua üstlenecek.

Jackson'ın daha öne hiç bilinmeyen yanları yansıtılacak

NTV'de yer alan habere göre filmin yapımcılığını üstlenen eğlence şirketi Lionsgate, “Michael” adını taşıyacak filmin 2009’da hayatını kaybeden ünlü şarkıcının daha önce hiç bilinmeyen yanlarını yansıtacağını açıkladı.

Jackson’ın unutulmaz sahne performanslarından özel hayatına dair bilgiler sunacak filmde rol alacak isimler ise henüz açıklanmadı.