A.B.İ. dizisinden 2. tanıtım yayınlandı: Ne zaman başlıyor?
ATV’nin yeni sezon için hazırladığı ve OGM Pictures imzalı A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır) dizisi, yayınlanan 2. fragmanıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki A.B.İ. dizisi ne zaman başlıyor, konusu ne ve oyuncuları kimler?
ATV'nin yeni sezon bombası olarak nitelendirilen A.B.İ. (Aile Bir İmtihandır), yayınlanan son fragmanıyla birlikte 2026 yılının en iddialı yapımlarından biri olacağını kanıtladı.
Başrollerdeki Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu uyumu, özellikle tanıtımdaki o meşhur karşılaşma sahnesiyle sosyal medyada büyük bir fırtına kopardı.
Dizi, ailesinin karanlık gölgesinden sıyrılıp kendi yolunu çizen Doktor Doğan ile geçmişin tozlu sayfalarından gelen Çağla’nın kesişen yollarını konu alıyor. Fragmana damga vuran replikler karakterlerin dünyasını özetliyor:
Doğan (Kenan İmirzalıoğlu): "Ben onun oğluyum ama o benim babam değil." sözüyle babasıyla olan derin kopuşunu ve kimlik mücadelesini ortaya koyuyor.
Çağla (Afra Saraçoğlu): "Yasaları okul, adaleti insanlar öğretir." cümlesiyle, hayata karşı sert ve gerçekçi duruşunun sinyallerini veriyor.