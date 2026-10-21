Abisi İnanç keskini kaybeden Meriç Keskin'den yeni paylaşım

Sosyal medya hesabından yaptığı eğlenceli paylaşımlarla adından söz ettiren fenomen Meriç Keskin, bir ay önce kanser tedavisi gören abisini kaybetti. Büyük bir yıkım yaşayan Keskin'den yeni paylaşım geldi.

KANSERE YENİK DÜŞTÜ

Meriç Keskin, abisi İnanç Keskin'in ciddi bir sağlık sorunuyla karşı karşıya olduğunu ve tedavi sürecinin başladığını açıklamıştı. Bir süredir tedavi gören ve yaşadığı kilo kaybıyla da dikkat çeken İnanç Keskin hayata gözlerini yumdu.

"BAŞARAMADIK"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda acı haberi duyuran Meriç Keskin, boş bir hasta yatağını paylaşarak "Başaramadık" demişti. Keskin'in bu mesajı, takipçileri ve yakınları arasında büyük üzüntüye neden olmuştu.

"ÇÖP OLDUK"

Abisini kaybedeli bir ay olan Meriç Keskin, son paylaşımıyla herkesi duygulandırdı. Abisiyle birlikte annesini kucaklarına aldıkları anları paylaşan Keskin "30 gün... Hangimiz hayata veda etti bilemedim. Tripodun bir ayağı kırıldı. Çöp olduk" ifadelerini kullandı.