Açalya Samyeli Danoğlu ikinci kez anne oluyor
2012 Türkiye güzeli Açalya Samyeli Danoğlu, ikinci kez annelik heyecanı yaşadığını açıkladı. Danoğlu, bebeğinin cinsiyetini de açıkladı.
2012'de Türkiye güzeli seçilen Açalya Samyeli Danoğlu, 2016'da Erman Ademoğlu ile evlenmişti. Çiftin, 2020'de Fettah Baran adını verdikleri oğlu dünyaya gelmişti.
"BİR ERKEK DAHA GELİYOR"
Açelya Samyeli Danoğlu, ikinci kez hamile olduğunu paylaştığı video ile duyurdu. Danoğlu; "Bir erkek daha geliyor, hazırlayın huniyi" şeklinde esprili bir mesaj da yayımladı.