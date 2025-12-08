Açelya Akkoyun'un kardeş acısı: Canım abim, bugün melek oldun

Açelya Akkoyun’un ağabeyi Demokan Akkoyun, hayatını kaybetti. Açelya Akkoyun, ağabeyiyle olan güçlü bağını ve hayatındaki önemini vurgulayan satırlarla sevenlerini derinden etkiledi.

"SENİ ÇOK ÖZLEYECEĞİM"

Akkoyun, ağabeyiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını da paylaşarak duygularını dile getirdi. Ünlü oyuncu, ağabeyinin hayatı boyunca kendisine rehberlik ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Canım ağabeyim, bugün melek oldun. Hayatım boyunca hep bana doğruyu, iyiyi bulmam için kendi yapamadıkların üzerinden bile ‘Sen yap’ diyerek yol gösterdin. Verdiğin akılla, verdiğin güvenle kendimi hep güçlü hissettim. Kardeşin olabilmek; koskoca bir dağın altında, güvenle keyif yapabilmekti benim için.

Seni çok özleyeceğim ama bil ki duygun ve o güzel ellerin, son ana kadar birlikteliğimizin en büyük şahidiydi. Biz hiç ayrılmadık. Doğduğumuz günden beri ve Allah’ıma şükrediyorum, son ana kadar yan yanaydık! Seni sevmeye devam edeceğim benim sanatçı ruhlu ağabeyim. Anneme babama selam söyle, onları çok sevdiğimi söyle. Mekânın cennet olsun canım ağabeyim.”

DEMOKAN AKKOYUN KİMDİR?

Demokan Akkoyun, geniş kitleler tarafından tanınan bir isim olmasa da ünlü oyuncu Açelya Akkoyun’un ağabeyi olarak biliniyor. Açelya Akkoyun’un yaptığı vefat paylaşımında, ağabeyinin hayatında güçlü bir yol gösterici olduğuna dikkat çekildi. Bu anlamlı sözler, kardeşlik bağlarının derinliğini ve aile içindeki değerini bir kez daha ortaya koyarken, sanat camiası ve sevenleri bu duygusal mesaj karşısında büyük üzüntü yaşadı.