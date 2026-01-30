Acı haber geldi... Fatih Ürek hayatını kaybetti

Magazin dünyasından gelen acı haber, büyük bir hüzne neden oldu. 15 Ekim 2025 tarihinden bu yana hastanede yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren ünlü sanatçı Fatih Ürek’in hayatını kaybettiği bilgisi, bugün akşam saatlerinde (30 Ocak 2026) resmileşti.

Acı haberi magazin gazetecisi Müge Dağıstanlı Erdoğan kendi sosyal medya hesabından; "Nurlar ve huzur içinde uyu Fatih… Seni çok ama çok özleyeceğiz…" sözleriyle kamuoyuna duyurdu.

59 yaşındaki sanatçı, yaklaşık 3,5 aydır süren yoğun bakım ve tedavi sürecinin ardından, tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu.