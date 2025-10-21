Acı haberi Tanyeli'nin oğlu duyurdu: Tanyeli'nin kız kardeşi de kanserden hayatını kaybetti

İki yıl boyunca pankreas kanseriyle mücadele ettikten sonra geçen Mart ayında 54 yaşında hayatını kaybeden ünlü oryantal Tanyeli'nin oğlu Taylan, bugün (21 Ekim 2025) aldığı acı haberle bir kez daha sarsıldı.

Sosyal medya hesabından sık sık annesini anan Taylan, yaptığı duygusal paylaşımda teyzesinin vefatını şu sözlerle duyurdu:

"Bu sabah canım teyzem son nefesini verip anneme kavuştu. İki kardeş, bu dünyadan öte bir yerde yeniden bir arada. Onların gücü, zarafeti ve sevgisi her ortamı aydınlatırdı. Aralarındaki bağ, şimdi sonsuza dek sürüyor. Işıkları yolumuzu aydınlatsın, kahkahaları kalbimizde yankılansın. Huzur içinde uyuyun, yeniden birlikte."

Taylan'ın bu paylaşımı, kanser nedeniyle hayatını kaybeden teyzesi ve annesinin acı kaderini birleştirirken, iki kardeşin öteki dünyada kavuştuğu mesajını verdi.