Acun Ilıcalı büyük kızı Banu'nun doğum gününü kutladı: "Canım kızım, benim ilk göz ağrım. İyi ki doğdun"

Sosyal medya hesabından kızıyla olan bir karelerini paylaşan ünlü televizyoncu, mesajında Banu’nun kendisini bugüne kadar bir gün bile üzmediğini, aksine her zaman büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu özellikle vurguladı. Takipçilerinin yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Ilıcalı, "Canım kızım, benim ilk göz ağrım. İyi ki doğdun, beni hep mutlu ettin, hiç ama hiç üzmedin. Allah bize nice mutlu günler nasip etsin. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullanarak aralarındaki sarsılmaz baba-kız ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi.