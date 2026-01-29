Acun Ilıcalı büyük kızı Banu'nun doğum gününü kutladı: "Canım kızım, benim ilk göz ağrım. İyi ki doğdun"
Ünlü televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı, yoğun iş temposu arasında ailesine ayırdığı vakitlerle takdir toplamaya devam ediyor. Ilıcalı, son olarak dört kızından en büyüğü olan ve "ilk göz ağrım" dediği Banu Ilıcalı’nın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı.
Ünlü televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı’nın 1988 ile 1993 yılları arasında evli kaldığı ilk eşi Seda Başbuğ’dan dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı, geçtiğimiz Kasım ayında ikinci kez anne olma mutluluğunu yaşayarak ailesini daha da genişletti.
İlk kızı Begüm’ün ardından küçük Ela’yı kucağına alan Banu Ilıcalı, bu güzel gelişmeyle babası Acun Ilıcalı’ya ikinci kez dede olma gururunu yaşatırken, Ilıcalı ailesinde büyük bir bayram havası esti.
Hayatının her döneminde kızlarına olan düşkünlüğüyle bilinen ve onlarla olan bağını her fırsatta dile getiren Acun Ilıcalı, ilk göz ağrısı olarak nitelendirdiği Banu’nun doğum gününü ise son derece içten ve duygusal bir mesajla kutlamayı ihmal etmedi.
Sosyal medya hesabından kızıyla olan bir karelerini paylaşan ünlü televizyoncu, mesajında Banu’nun kendisini bugüne kadar bir gün bile üzmediğini, aksine her zaman büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu özellikle vurguladı. Takipçilerinin yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Ilıcalı, "Canım kızım, benim ilk göz ağrım. İyi ki doğdun, beni hep mutlu ettin, hiç ama hiç üzmedin. Allah bize nice mutlu günler nasip etsin. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullanarak aralarındaki sarsılmaz baba-kız ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi.