Acun Ilıcalı: Düğünü A'dan Z'ye Çağla'yı mutlu etmek için yaptım
Önceki akşam Esma Sultan Yalısı'nda Ayça Çağla Altunkaya ile görkemli bir düğünle dünya evine giren Acun Ilıcalı, geceyle alakalı bazı açıklamalarda bulundu.
TV kanalı ve spor kulübü sahibi Acun Ilıcalı, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Esma Sultan Yalısı'nda 4 Eylül akşamı nikâh masasına oturdu.
Cemiyet, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü isim katıldığı düğünde Acun Ilıcalı kısa bir konuşma yaptı.
"Öncelikle çok teşekkür ederiz. Sağ olun, görevinizi yapıyorsunuz. Zaten biliyorsunuz uzunca zamandır beraberdik. Bugün de nikahımızı yaptık. Şimdi arkadaşlarımızla bir arada olacağız. Sağ olun, var olun. Hayırlı olsun" dedi.
'BU AKŞAMI A'DAN Z'YE ÇAĞLA'YI MUTLU ETMEK İÇİN YAPTIM'
Parti sırasında konuşma yapan Ilıcalı, düğünü eşi Altunkaya'yı mutlu etmek için yaptığını belirterek; şöyle konuştu:
"Bu akşamı A'dan Z'ye Çağla'yı mutlu etmek için yaptım. O, 'Küçük bir şey yapalım, 10 kişi yapalım' dedi. Bu sefer insan karşı taraftan talep gelmeyince daha bir yükselir ya, 'Daha güzel olsun, daha güzel olsun' dedim. Etrafta 'Bedevi' diye yazılar var, 'Bedevi' bizim tanıştığımız yer, bilenler bilir. Kulüp yaptık adını da 'Bedevi' yaptık. Öyle ince detaylar, bilirisiniz beni..."