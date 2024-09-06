Acun Ilıcalı: Düğünü A'dan Z'ye Çağla'yı mutlu etmek için yaptım

'BU AKŞAMI A'DAN Z'YE ÇAĞLA'YI MUTLU ETMEK İÇİN YAPTIM'

Parti sırasında konuşma yapan Ilıcalı, düğünü eşi Altunkaya'yı mutlu etmek için yaptığını belirterek; şöyle konuştu:

"Bu akşamı A'dan Z'ye Çağla'yı mutlu etmek için yaptım. O, 'Küçük bir şey yapalım, 10 kişi yapalım' dedi. Bu sefer insan karşı taraftan talep gelmeyince daha bir yükselir ya, 'Daha güzel olsun, daha güzel olsun' dedim. Etrafta 'Bedevi' diye yazılar var, 'Bedevi' bizim tanıştığımız yer, bilenler bilir. Kulüp yaptık adını da 'Bedevi' yaptık. Öyle ince detaylar, bilirisiniz beni..."