Acun Ilıcalı ikinci kez dede oldu

1988-1993 yılları arasında Seda Başbuğ ile evli kalan Acun Ilıcalı, bu evlilikten dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı ile ilk kez babalık heyecanı yaşamıştı.

İLK BEBEĞİNİ 2020'DE DÜNYAYA GETİRDİ

Banu Ilıcalı ise 2016 yılında Efe Ceyhun ile nikah masasına oturmuş ve 2020'de çiftin ilk çocukları Begüm dünyaya gelmişti.

KIZINA ELA İSMİNİ VERDİ

Banu Ilıcalı ikinci kez anne olarak babası Acun Ilıcalı'ya da büyük bir torun sevinci yaşattı. Banu Ilıcalı'nın kızına verdiği adın Ela olduğu öğrenildi.



Acun Ilıcalı'nın da ikinci kez dede olduğu haberi kısa sürede yayıldı.

BANU ILICALI KİMDİR?

Acun Ilıcalı'nın bilindiği üzere 4 kız çocuğu var. İlk evliliğini Seda Başbuğ ile yapan Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı. Daha sonra Zeynep Ilıcalı ile evlenen Acun Ilıcalı'nın 2 kız çocuğu daha oldu. Kısa süre önce Zeynep Ilıcalı ile yollarını ayıran Acun'un, uzun süredir sevgilisi olan Şeyma Subaşı'ndan da bir kız çocuğu var. 1990 doğumlu olan Banu Ilıcalı şu an 35 yaşında.