Acun Ilıcalı ile bugün evlenecek olan Çağla Altunkaya'nın düğün hazırlığı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı bu akşam Esma Sultan Yalısı'nda Çağla Altunkaya'yla evleniyor. Altunkaya'nın düğün hazırlığından kareler sosyal medyada paylaşıldı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Acun Ilıcalı ile bugün evlenecek olan Çağla Altunkaya'nın düğün hazırlığı - Resim : 1

Acun Ilıcalı bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile bu akşam Esma Sultan Yalısı'nda nikah masasına oturacak.

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Acun Ilıcalı ile bugün evlenecek olan Çağla Altunkaya'nın düğün hazırlığı - Resim : 2

Merakla beklenen düğünün hazırlık sürecine ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

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Acun Ilıcalı ile bugün evlenecek olan Çağla Altunkaya'nın düğün hazırlığı - Resim : 3

Ayça Çağla Altunkaya'yı düğüne özel bir ekip hazırladı.

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Acun Ilıcalı ile bugün evlenecek olan Çağla Altunkaya'nın düğün hazırlığı - Resim : 4

Çiftin düğün davetiyesi de ortaya çıkmıştı.

 