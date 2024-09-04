Acun Ilıcalı ile bugün evlenecek olan Çağla Altunkaya'nın düğün hazırlığı
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı bu akşam Esma Sultan Yalısı'nda Çağla Altunkaya'yla evleniyor. Altunkaya'nın düğün hazırlığından kareler sosyal medyada paylaşıldı.
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Acun Ilıcalı bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile bu akşam Esma Sultan Yalısı'nda nikah masasına oturacak.
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Merakla beklenen düğünün hazırlık sürecine ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
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Ayça Çağla Altunkaya'yı düğüne özel bir ekip hazırladı.
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Çiftin düğün davetiyesi de ortaya çıkmıştı.