Anasayfa Magazin Acun Ilıcalı ile Zeynep Yılmaz'ın kızları Yasemin de 18 yaşına bastı: "Hâlâ aynı bebek kokunu alıyorum ben"
Acun Ilıcalı ile Zeynep Yılmaz'ın kızları Yasemin de 18 yaşına bastı: "Hâlâ aynı bebek kokunu alıyorum ben"
2016 yılında yollarını ayıran Acun Ilıcalı ile Zeynep Yılmaz'ın kızları Yasemin 18 yaşına bastı. Zeynep Yılmaz, kızının yeni yaşını sosyal medyadan paylaştığı karelerle ve duygusal sözlerle kutladı.
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Acun Ilıcalı, 10 yıl süren bir beraberliğin ardından 2003 yılında nikah masasına oturmuştu. Uzun yıllar boyunca medyada örnek gösterilen evlilikten Leyla ve Yasemin adında iki çocukları oldu.
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2016 yılında yollarını ayıran Acun Ilıcalı ile Zeynep Yılmaz'ın kızları Yasemin 18 yaşına bastı. Zeynep Yılmaz, kızının yeni yaşını sosyal medyadan paylaştığı karelerle kutladı.
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Yılmaz paylaşımına, "18… ne önemli yaştır. 18 sene mi oldu gerçekten seni ilk kucağıma alalı… Mümkün değil, sen büyümedin ki… Hâlâ aynı bebek kokunu alıyorum ben ilk günkü gibi. İyi ki doğurdum. İyi ki doğdun benim güzel, asil, dik duruşlu, narin ama güçlü kızım" notunu düştü.
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Yılmaz'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.