Acun Ilıcalı ile Zeynep Yılmaz'ın kızları Yasemin de 18 yaşına bastı: "Hâlâ aynı bebek kokunu alıyorum ben"

Yılmaz paylaşımına, "18… ne önemli yaştır. 18 sene mi oldu gerçekten seni ilk kucağıma alalı… Mümkün değil, sen büyümedin ki… Hâlâ aynı bebek kokunu alıyorum ben ilk günkü gibi. İyi ki doğurdum. İyi ki doğdun benim güzel, asil, dik duruşlu, narin ama güçlü kızım" notunu düştü.