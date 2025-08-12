Anasayfa Magazin Acun Ilıcalı kızı Leyla'nın doğum gününü kutladı: "Büyüdükçe babanı hep gururlandırdın, nice güzel yaşların olsun"
Acun Ilıcalı kızı Leyla'nın doğum gününü kutladı: "Büyüdükçe babanı hep gururlandırdın, nice güzel yaşların olsun"
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kızı Leyla Ilıcalı'nın 21. yaş gününü duygusal bir mesajla kutladı. Ilıcalı, bu özel günde eski eşi Zeynep Yılmaz ile de bir araya geldi. Aile, birlikte Leyla'nın doğum gününü kutlayarak objektiflere poz verdi. Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı doğum günü mesajı, takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 10 yıl evli kaldığı eski eşi Zeynep Yılmaz'dan olan kızı Leyla Ilıcalı'nın 21. yaş gününü duygusal bir mesajla kutladı.
Bu özel günde Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz, kızlarının doğum günü partisinde bir araya gelerek aile pozu verdi.
Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Canım kızım, doğum günün kutlu olsun. Bebekkenki tatlılığını özlemiyor değilim ama büyüdükçe babanı hep gururlandırdın ve mutlu ettin. Nice güzel yaşların olsun, hep 3 gün kutlayalım.
Bu duygusal mesaj ve aile fotoğrafı, sosyal medya kullanıcılarından büyük ilgi gördü.