Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı: "Canım kızım bir yaş daha büyüdün"

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, kızları ile sosyal medyadan sık sık paylaşım yapıyor. 2013 yılında dünyaya gelen Melisa Ilıcalı, 9 yaşına girdi. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kızı Melisa'nın doğum gününü kutlaya duygusal bir mesajla kutladı.

"Büyü ama hep babanın küçük prensesi ol"

Acun Ilıcalı büyük kızı Banu ve torunu Begüm'ün de yer aldığı karenin altına "Canım kızım öyle tatlısın ki… Bugün bir yaş daha büyüdün. Allah sana hep güzel yaşlar nasip etsin, büyü ama hep babanın küçük prensesi ol :)" notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Acun Ilıcalı (@acunilicali)'in paylaştığı bir gönderi

Fotoğrafın altına birçok beğeni ve yorum geldi.

ILICALI'DAN SURVİVOR 2023 AÇIKLAMASI

2006 yılından beri Acun Ilıcalı'nın sunumuyla gerçekleştirilen ve her sene izleyiciyi ekranlara kilitleyen yarışma Survivor, yeni sezonu ve formatıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Survivor 2023'ün tanıtımı ise dün akşam yayınlandı.

Yarışmanın Instagram hesabından paylaşılan videoda başvuruların başladığının müjdesini ise Acun Ilıcalı duyurdu. Ilıcalı, fiziksel performans ve ada yaşamının ön planda olduğu yarışmada bu sene bir farklılık yaparak aklın da ön planda olduğunu söyledi.

Ilıcalı "Survivor 2023'e hazır mısın? Bu yılki sloganımız şu; Survivor akıl oyunları" sözleriyle yarışmadaki yeni detayı açıkladı.

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