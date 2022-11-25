Acun Ilıcalı kızları ile birlikte Londra'da tatilde

Banu, Yasemin, Leyla ve Melisa adında 4 kızı ve bir de torunu olan Acun Ilıcalı kızlarıyla birlikte soluğu Londra'da aldı. Ünlü yapımcı 4 kızı ve torunu Begüm’ü alıp Londra’nın en büyük parkı olan Hyde Park’a gitti.

"Winter Wonderland London"

Ailesini Londra’ya götüren ünlü televizyoncu, onlarla birlikte çektirdiği fotoğrafları sosyal medya sayfasında paylaştı. Ilıcalı, "Winter Wonderland London" notunu düştü. Bu aile fotoğrafına beğeni ve çok sayıda yorum geldi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Acun Ilıcalı (@acunilicali)'in paylaştığı bir gönderi

Daha fazla haber için: Magazin Haberleri