Acun Ilıcalı kızlarıyla birlikte kış tatiline çıktı

Bulduğu her fırsatı kızlarıyla geçiren Acun Ilıcalı, her yıl yaptıkları geleneksel kış gezisini bu yıl da tekrarladı.

Ilıcalı kızlarıyla gittiği tatilden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü sunucu, Instagram sayfasından "Geleneksel Winter Wonderland gezisi" mesajıyla yayınlayan Ilıcalı'ya, kısa sürede 145 bin beğeni geldi.

"HANİ MONTUN YOKTU?"

Ünlü sunucu daha önce hep yazlık yerlerde yaşadığını, 20 yıldır montunun olmadığını, Hull City'yi satın aldıktan sonra aldığını açıklamıştı. Ilıcalı, "İngiltere çok soğuk esiyor, ayakların uyuşuyor. Mecburen aldım" demişti. Kış tatilinden fotoğraf paylaşan Ilıcalı'ya takipçilerinden yanıt gecikmedi. Bir takipçisi Ilıcalı'ya "Hani montun yoktu, kandırıldık!" yazdı.