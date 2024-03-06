Acun Ilıcalı konseyde itiraf etti: Kızımı ilk kez kırdım
Sevilen yarışma programı Survivor All Star'da dördüncü eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlığı kazanan ise Kırmızı Takım oldu. Acun Ilıcalı da konseyde "ilk kez kızımı kırdım" diyerek yaşadıklarını anlattı.
TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor dün akşam heyecan dolu anlara sahne oldu. Zaman zaman ortamın gerildiği yarışmada dokunulmazlık oyunu oynandı.
Kazanan taraf 12 – 4 skorla kırmızı takım oldu. Fakat Survivor’da yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı. Acun Ilıcalı, ilk kez kızını kırdığını ifade ederek yaşadıklarını anlattı.
Acun Ilıcalı Yunus Emre'ye "Seninle ilgili dün maalesef bir problem yaşadım" dedi.
Ilıcalı "Dün akşam kızım Yasemin, 'baba Yunus Emre'nin 1 cezasını lütfen affet' dedi. Ancak benim de ona yaşı küçük ama hayat dersi vermem lazımdı. Yasemin istiyor diye biz cezasını azaltamayız. Bizim sürekli savunduğumuz ve sürekli söylediğimiz matematiği bozardı. Yasemin'i reddetmek zorunda kaldım. Olay, 'baba lütfenlere' döndü. Ben Yasemin'i ne zaman kırdığımı hatırlamıyorum. Belki de hiç kırmamış olabilirim. Şu anda sıkıntılı anlar yaşadım" dedi.
Yunus Emre ise "Yemek çalarken yakalandım. Çalışanları zor durumda bıraktım, bu cezayı hak ettim. Beni düşünmesi çok iyi, kardeşime çok teşekkür ederim. 1 ödül ceza bir şey değil, geçer biter. Yemek kazandığımda onun için de yemiş olmak istiyorum" dedi.