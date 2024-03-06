Acun Ilıcalı konseyde itiraf etti: Kızımı ilk kez kırdım

Acun Ilıcalı Yunus Emre'ye "Seninle ilgili dün maalesef bir problem yaşadım" dedi.

Ilıcalı "Dün akşam kızım Yasemin, 'baba Yunus Emre'nin 1 cezasını lütfen affet' dedi. Ancak benim de ona yaşı küçük ama hayat dersi vermem lazımdı. Yasemin istiyor diye biz cezasını azaltamayız. Bizim sürekli savunduğumuz ve sürekli söylediğimiz matematiği bozardı. Yasemin'i reddetmek zorunda kaldım. Olay, 'baba lütfenlere' döndü. Ben Yasemin'i ne zaman kırdığımı hatırlamıyorum. Belki de hiç kırmamış olabilirim. Şu anda sıkıntılı anlar yaşadım" dedi.