Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile evleniyor

Acun Ilıcalı, uzun süredir birlikte olduğu Ayça Çağla Altunkaya ile nikah masasına oturma kararı aldı.

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Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile evleniyor - Resim : 1

Çiftin düğün hazırlıklarına başladığı ve Muğla’daki bir otelin tüm odalarını kapattığı öğrenildi.

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Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile evleniyor - Resim : 2

Hürriyet'in haberine göre, Acun Ilıcalı’nın Muğla’daki bir oteli düğün için kapattığı iddia edildi. Oteldeki bütün odaları tutan Ilıcalı, misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıkları başlattı. Otelle görüşmeler yaptığı öğrenilen Acun Ilıcalı, her şeyin dört dörtlük olması için şimdiden talimat verdi.

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Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile evleniyor - Resim : 3

DOĞUM GÜNÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ

Öte yandan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl Ayça Çağla Altunkaya’nın doğum günü için sürpriz bir parti organize etmişti.

Ilıcalı, kız arkadaşının yeni yaşını şu sözlerle kutlamıştı: “Duygularımı bugün kulağına söyledim, herkes duymasın. Doğum günün kutlu olsun, her günümüz böyle mutlu olsun.” Ayça Çağla Altunkaya’nın doğum gününde paylaştığı fotoğraflarda da yüzük detayı gözlerden kaçmamıştı.