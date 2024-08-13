Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile evleniyor

Çiftin düğün hazırlıklarına başladığı ve Muğla’daki bir otelin tüm odalarını kapattığı öğrenildi.
Hürriyet'in haberine göre, Acun Ilıcalı’nın Muğla’daki bir oteli düğün için kapattığı iddia edildi. Oteldeki bütün odaları tutan Ilıcalı, misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıkları başlattı. Otelle görüşmeler yaptığı öğrenilen Acun Ilıcalı, her şeyin dört dörtlük olması için şimdiden talimat verdi.
DOĞUM GÜNÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ
Öte yandan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl Ayça Çağla Altunkaya’nın doğum günü için sürpriz bir parti organize etmişti.
Ilıcalı, kız arkadaşının yeni yaşını şu sözlerle kutlamıştı: “Duygularımı bugün kulağına söyledim, herkes duymasın. Doğum günün kutlu olsun, her günümüz böyle mutlu olsun.” Ayça Çağla Altunkaya’nın doğum gününde paylaştığı fotoğraflarda da yüzük detayı gözlerden kaçmamıştı.