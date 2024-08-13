Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile evleniyor

Hürriyet'in haberine göre, Acun Ilıcalı’nın Muğla’daki bir oteli düğün için kapattığı iddia edildi. Oteldeki bütün odaları tutan Ilıcalı, misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıkları başlattı. Otelle görüşmeler yaptığı öğrenilen Acun Ilıcalı, her şeyin dört dörtlük olması için şimdiden talimat verdi.