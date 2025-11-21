Acun Ilıcalı Survivor 2026'ya katılacak yeni ismi açıkladı

Survivor 2026 All Star için tüm hazırlıklar devam ediyor. Acun Ilıcalı, bir bir yarışmacıları sosyal medya hesabından duyurmaya başladı.

Ilıcalı, dün son yarışmacı olarak Selen Görgüzel'in yer alacağını duyurmuştu.

10. YARIŞMACI SEREN AY

Ilıcalı, Survivor'da yer alacak 10. yarışmacının milli boksör Seren Ay Çetin olduğunu Instagram hesabından ilk kez paylaştı.

BU YIL SURVİVOR'DA YARIŞACAK İSİMLER KİM?

Bayhan

Keremcem

Dilan Çıtak Tatlıses

Mert Nobre

Serhan Onat

Meryem Boz

Murat Arkın

Deniz Çatalbaş

Selen Görgüzel

Seren Ay

BOKSÖR SEREN AY ÇETİN KİMDİR?

28 yaşındaki boksör Seren Ay Çetin 13 Temmuz 1997 yılında dünyaya geldi. İki kez dünya şampiyonu olan Eva Voraberger'i nakavt ederek WBC Gümüş kemerin sahibi oldu. WBC Gümüş kemerini kazanan ilk Türk kadın boksör unvanını elde etti.

Profesyonel boksta tarih yazan Seren Ay Çetin, Survivor 2026'nın 10. yarışmacısı oldu.

WBC dünya şampiyonu olan 28 yaşındaki Çetin, Çocukluk hayallerini anlatarak, ''Kadıköy Boks Spor Kulübü'ne 16 yaşında gelip buraya ilk başladığımda sadece salonun en iyi kadını olmak istiyordum. Sonra erkeklerin de önüne geçmek istedim. Ama dünya şampiyonluk maçına çıkacağımı, Amerika’da dövüşeceğimi hiç hayal etmemiştim. Hepsi zamanla gelişti'' diye konuşmuştu. Milli sporcu, Instagram'dan 'serenaycetin1' hesabından paylaşımlar yapıyor.