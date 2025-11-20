Acun Ilıcalı Survivor 2026'ya katılacak yeni yarışmacıyı açıkladı: Selen Görgüzel

Survivor 2026 All Star için tüm hazırlıklar devam ediyor. Acun Ilıcalı, bir bir yarışmacıları sosyal medya hesabından duyurmaya başladı.

Ilıcalı, dün son yarışmacı olarak Deniz Çatalbaş'ın yer alacağını duyurmuştu.

SURVİVOR'A KATILACAK İSİMLER

Bayhan

Keremcem

Dilan Çıtak Tatlıses

Mert Nobre

Serhan Onat

Meryem Boz

Murat Arkın

Deniz Çatalbaş

Selen Görgüzel

Ilıcalı, Survivor'da yer alacak 9. yarışmacının şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel olduğunu Instagram hesabından ilk kez paylaştı.

SELEN GÖRGÜZEL KİMDİR?

Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979’da İstanbul’da dünyaya geldi. Lise yıllarında Okan Bayülgen’in “Televizyon Çocuğu” programında kamera arkasında part time çalışan Selen Görgüzel, eğitimini 50. Yıl Tahran Lisesi'nde tamamladı.

18 yaşındayken erken bir evlilik yapan Selen Görgüzel, 2003 yılında ilk eşinden ayrıldı. Selen Görgüzel'in bu evliliğinden İlknaz isimli bir kızı var.

Selen Görgüzel 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan ‘’Zirvedeki Sesler’’ isimli programı sunarak ekran hayatına başladı.

Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Emanet, Deli Dumrul, Oğlum İçin, Tılsım Odası, Pars Narkoterör, Ağlamak Yok, Doktorlar, Kurtlar Vadisi gibi dizilerin kadrosunda yer aldı.

Eşi Hamdi Alkan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu O Hayat Benim dizisindeki Cevriye karakteriyle büyük bir kitle tarafından tanındı. Görgüzel, 2017 yılının yaz sezonunda ise ekranların sevilen dizisi Türk Malı ile izleyicisi karşısına çıktı.