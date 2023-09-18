Acun Ilıcalı, Survivor All Star 2024'ün 3 yeni yarışmacısını birden açıkladı

TV8’in iddialı yarışma programı Survivor, önümüzdeki yıl All Star kadrosuyla ekranlara gelecek. 2024 Survivor kadrosunu hazırlayan Acun Ilıcalı ise kadroya dahil olan isimleri sosyal medya hesabından açıklamaya devam ediyor.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ilıcalı, son olarak kadroya dahil olan 3 ismi daha duyurdu.

X hesabından paylaşımda bulunan Ilıcalı, "Survivor’ın 3 önemli ismi Sahra Işık, Yasin Obuz ve Gizem Memiç Survivor All Star kadrosuna dahil oldu. 3 yarışmacımıza da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.