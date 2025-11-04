Acun Ilıcalı Survivor'a katılacak yeni yarışmacıyı duyurdu

Survivor 2026 heyecanı başlamadan sosyal medyada gündem olmaya başladı. Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, yarışmanın yeni sezon kadrosuna katılan ünlü ismi duyurdu.

ACUN ILICALI YENİ YARIŞMACIYI AÇIKLADI

Acun Ilıcalı paylaşımda, "Efsane futbolcu Mert Nobre Survivor 2026 All Star Ünlüler kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum" dedi.

MERT NOBRE KİMDİR?

Marcio Nobre, Beşiktaş takımına katılmasının ardından Türk vatandaşlığına geçmiş ve ismini "Mert Nobre" olarak değiştirmiştir. Dünya liglerinde ve ülkemizde güçlü performansı ve etkileyici futbolu ile Mert Nobre konuşulan yıldız futbolculardan biri

Mert Nobre, Brezilya'da Jatei'de dünyaya gelmiştir. Brezilya asıllı Türk futbolcu, profesyonel olarak futbol yaşantısına Parana Clube takımında başlamıştır. Nobre, 1999 yılında Brezilya birinci liginde forma giymiştir. 9 Ekim 1999'da 19 yaşında genç ve yetenekli bir futbolcu olarak ilk maçına Corinthians karşısında Fernando Diniz'in yerine oyuna girmek sureti ile çıkmıştır. Yıldız futbolcu sezonda toplam 7 maçta görev almıştır.

MERT NOBRE KAÇ YAŞINDA?

Mert Nobre, 6 Kasım 1980 yılında doğmuştur.