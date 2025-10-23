Acun Ilıcalı Survivor'da yarışacak ikinci adayı duyurdu

Heyecanla beklenen ve çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleşecek olan Survivor 2026 için geri sayım başladı.

İLK YARIŞMACI BAYHAN

Acun Ilıcalı, Survivor‘da yarışacak ismin şarkıcı Bayhan olduğunu “Bayhan’a gönülden başarılar diliyorum” sözleriyle açıklamıştı.

Survivor 2026 All Star, Dominik Cumhuriyeti’nde çekilecek. Programın önümüzdeki haftalarda tüm kadrosunun açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl ocak ayında ekrana gelen Survivor‘ın bu yıl yine aynı tarihte başlaması bekleniyor.

İKİNCİ İSİM BELLİ OLDU

Acun Ilıcalı, Survivor 2026 Ünlüler – All Star sezonu için ikinci ismi Instagram hesabından resmen açıkladı.

KEREMCEM SURVİVOR'A KATILACAK

Sunucu ve yapımcı Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Survivor 2026′da yer alacak ikinci ismin şarkıcı Keremcem olduğunu ilk kez duyurdu.