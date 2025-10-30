Acun Ilıcalı Survivor'da yarışacak üçüncü ismi açıkladı

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Survivor 2026 All Star kadrosunu genişletti. Yeni sezonda Ünlüler takımında yarışacak üçüncü isim belli oldu.

1 / 5
Acun Ilıcalı Survivor'da yarışacak üçüncü ismi açıkladı - Resim : 1

Survivor 2025 All Star - Ünlüler Gönüllüler yarışmasında final bölümü kıran kırana geçmişti. Son ikiye Adem Kılıçcı ve Batuhan Karacakaya kalmıştı. Karacakaya'yı büyük farkla yenen Kılıçcı, sezonun birincisi olmuştu.

2 / 5
Acun Ilıcalı Survivor'da yarışacak üçüncü ismi açıkladı - Resim : 2

Heyecanla beklenen ve çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleşecek olan Survivor 2026 için geri sayım başladı. 

3 / 5
Acun Ilıcalı Survivor'da yarışacak üçüncü ismi açıkladı - Resim : 3

Acun Ilıcalı, Survivor‘da yarışacak ismin şarkıcı Bayhan olduğunu “Bayhan’a gönülden başarılar diliyorum” sözleriyle açıklamıştı.

4 / 5
Acun Ilıcalı Survivor'da yarışacak üçüncü ismi açıkladı - Resim : 4

 Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Survivor 2026′da yer alacak ikinci ismin şarkıcı Keremcem olduğunu söylemişti.