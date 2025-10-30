Acun Ilıcalı Survivor'da yarışacak üçüncü ismi açıkladı

1 / 5
Survivor 2025 All Star - Ünlüler Gönüllüler yarışmasında final bölümü kıran kırana geçmişti. Son ikiye Adem Kılıçcı ve Batuhan Karacakaya kalmıştı. Karacakaya'yı büyük farkla yenen Kılıçcı, sezonun birincisi olmuştu.
Heyecanla beklenen ve çekimleri Dominik Cumhuriyeti’nde gerçekleşecek olan Survivor 2026 için geri sayım başladı.
Acun Ilıcalı, Survivor‘da yarışacak ismin şarkıcı Bayhan olduğunu “Bayhan’a gönülden başarılar diliyorum” sözleriyle açıklamıştı.
Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Survivor 2026′da yer alacak ikinci ismin şarkıcı Keremcem olduğunu söylemişti.