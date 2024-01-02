Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'dan yeni poz

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Uzun süredir genç aşkıyla mutlu bir beraberlik yaşayan Ilıcalı'dan yeni bir kare geldi.

AŞK POZU

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Uzun süredir genç aşkıyla mutlu bir beraberlik yaşayan Ilıcalı'dan yeni bir kare geldi.

Ilıcalı'nın genç aşkıyla pozuna hayranlarından beğeni yağdı.