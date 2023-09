Acun Ilıcalı'dan çalışanlarına büyük jest: Hepsini Çeşme tatiline götürdü!

Acun Ilıcalı’nın organize ettiği tatilde, TV8 ve Acunmedya'nın çalışanlarının yanı sıra aileleri de Alaçatı’da konakladı.

Yaklaşık bin 100 kişilik ekip, Ayayorgi Koyu'ndaki Mano Del Sol Beach'te denizin keyfini doyasıya çıkardı.

Yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atan ekip, Acun Ilıcalı'dan gelecek yıl için de tatil sözü alarak, Çeşme keyfi sonrası İstanbul'a döndü.

'BİZDE MESAİ SAATİ YOK'

Acun Ilıcalı, yaptığı bir açıklamada çalışma koşullarıyla ilgili, ''Benim bünyesel olarak bir şeyi yapma zorunluluğuna antipatim var. Sıra dışı bir şirketiz. Bizde mesai saati yok. Kimsenin işe gelmesine gerek yok, böyle bir beklenti de yok. İnsanların herhangi bir saat düzeninde işe gelmesine karşıyım. Bir gün elimde bir güç olursa mesai saatlerini 10.30'da başlatmayı düşünüyorum. Niye sabah bu kadar erken kalkılıyor anlamış değilim. Niye erken kalkılıyor? Niye sabah 8 trafiği var?'' demişti.

"YAZIN NİYE ÇALIŞIYORUZ?"

İş hayatında uygulanan bazı kurallara tepki gösteren başarılı televizyoncu, "Biz yazın niye çalışıyoruz? Hava güzel, her şey güzel! Niye çalışıyoruz abi ya? İnsanlar uyusun ya. Bence insanların uyuması lazım. Niye mesai 10.30 ya da 11.00'de başlamıyor? O önceki iki saatte dünya mı kurtuluyor? Hepimiz hep birlikte çalışmazsak aslında bir sorun olmayacak orada. Gün mü yetişmiyor? Ben ona da inanmıyorum! Zaten dünyayla saat farkları var, her dakikayı yakalayamıyorsun. Biz yazın niye çalışıyoruz? Hava güzel, her şey güzel, niye çalışıyoruz abi ya? Onu anlamak mümkün değil" şeklinde konuşmuştu.