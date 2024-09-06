Acun Ilıcalı'dan düğün sonrası ilk paylaşım: Hayat paylaşınca güzel
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün Ayça Çağla Altunkaya ile nikah masasına oturdu. Ilıcalı, düğün sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaparak gelenlere teşekkür etti.
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün bir süredir birlikte olduğu Ayça Çağla Altunkaya ile nikah masasına oturdu.
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Düğünden sonra Altunkaya'dan beklenen ilk hamle geldi. Soyadını "Ilıcalı" olarak değiştiren Altunkaya, mutluluğunu sevenleri ile paylaştı.
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Acun Ilıcalı da düğün sonrası ilk paylaşımını yaptı. Ilıcalı paylaşımına "Bu mutlu günümüzde bizimle birlikte olan ve iyi dileklerini gönderen herkese çok teşekkür ederiz, hayat paylaşınca güzel. İyi ki varsınız." notunu düşerek birkaç fotoğraf paylaştı.
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Saba Tümer, Hadise, Burcu Kara, Murda, Çağan Atakan Arslan gibi ünlü isimler başta olmak üzere birçok kişiden yorum geldi.