Acun Ilıcalı'dan düğün sonrası ilk paylaşım: Hayat paylaşınca güzel

Acun Ilıcalı da düğün sonrası ilk paylaşımını yaptı. Ilıcalı paylaşımına "Bu mutlu günümüzde bizimle birlikte olan ve iyi dileklerini gönderen herkese çok teşekkür ederiz, hayat paylaşınca güzel. İyi ki varsınız." notunu düşerek birkaç fotoğraf paylaştı.