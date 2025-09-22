Acun Ilıcalı'dan eşi Çağla Altunkaya ile yeni aşk pozu
Ünlü televizyoncu ve prodüktör Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile olan uzun soluklu birlikteliğini 4 Eylül 2024 tarihinde Esma Sultan Yalısı'nda evlilikle taçlandırmıştı
Mutlu birliktelikleri devam eden çift, zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaştıkları pozlarla dikkat çekiyor.
Ilıcalı, bu paylaşımlara bir yenisini daha ekledi ve eşiyle birlikte İngiltere'deki Hull City stadyumunda çekilmiş bir pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Çiftin bu yeni ve samimi fotoğrafı, kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi görerek beğeni topladı.
Acun Ilıcalı, daha önce katıldığı bir televizyon programında özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu. Eşi Ayça Çağla Altunkaya'nın kendisine her zaman destek olduğunu söyleyen Ilıcalı, "Çağla'nın bu dönemdeki başarılarımda büyük etkisi var. Ben buradayım diye kendini göstermeye çalışanlardan değil" ifadelerini kullanmıştı