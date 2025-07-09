Acun Ilıcalı'dan kızı Yasemin'e duygusal doğum günü kutlaması

Acun Ilıcalı, ikinci eşi Zeynep Yılmaz ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasemin Ilıcalı’nın 18'inci yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı.

"ZAMAN NE ÇABUK GEÇİYOR"

56 yaşındaki Ilıcalı, paylaşımında “Canım kızım Yasemin’in 18. yaşını kutladık. Zaman ne çabuk geçiyor. Konuşamadığı günler dün gibi aklımda. Allah inşallah benim tatlı kızıma güzel bir gelecek nasip eder” ifadelerine yer verdi.

"SEN BÜYÜMEDİN Kİ"

Zeynep Yılmaz da kızı için sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaşmıştı.

Yılmaz, “18… Ne önemli yaştır. 18 sene mi oldu gerçekten seni ilk kucağıma alalı… Mümkün değil, sen büyümedin ki… Hâlâ aynı bebek kokunu alıyorum ben ilk günkü gibi. İyi ki doğurdum. İyi ki doğdun benim güzel, asil, dik duruşlu, narin ama güçlü kızım” notunu düştü.