Acun Ilıcalı'dan yeni paylaşım: "Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun"
Bugün, 11 Ekim 2025 Cumartesi, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Dünya Kız Çocukları Günü! Dört kız çocuğu sahibi olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da bu özel günü unutmadı. Ilıcalı, kızlarıyla birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak onlara olan sevgisini ve bugünün önemini dile getirdi.
Bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü unutmayan ünlü isimler, sosyal medya hesapları üzerinden kızlarıyla olan sevgi dolu fotoğraflarını paylaşarak bu anlamlı günü kutladılar.
Dört kız çocuğu sahibi olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da bu özel günü Instagram hesabından kutlayan isimlerdendi. Ilıcalı, kızlarıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak altına şu duygusal notu düştü:
"Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun. Allah çocuklarımızı bizlere bağışlasın."
Ilıcalı'nın bu paylaşımı, kısa sürede 40 binin üzerinde beğeni ve yorum alarak büyük ilgi gördü. Seda Sayan ve Saba Tümer gibi ünlü arkadaşları da yorumda bulundu.
Dört kızı bulunan Acun Ilıcalı'nın ayrıca Begüm adında bir de torunu bulunmaktadır. Ünlü televizyoncu, yoğun iş temposuna rağmen kızlarıyla birlikte sık sık seyahat edip onlara vakit ayırmayı ihmal etmediği biliniyor.