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Acun Ilıcalı'nın eşi Ayça Çağla Altunkaya gelinliği ve parti elbisesiyle göz kamaştırdı! Şıklığının bedeli ortaya çıktı
Uzun zamandır aşk yaşayan Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı, Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Altunkaya, düğününde sade ve şık bir gelinlikle dikkat çekerken, düğün sonrası partide süper mini elbisesi ile göz kamaştırdı. Altunkaya'nın tercih ettiği sade gelinliğin fiyatı da ortaya çıktı.
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Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı, dün akşam Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen törende nikah masasına oturdu.
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Altunkaya, düğünde tercih ettiği gelinliklerle tüm dikkatleri üzerine çekti.
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Çift önce Esma Sultan Yalısı'nda nikah töreni yapıp daha sonra da gelinlik ve damatlığını değiştirip parti düzenledi.
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Monique Lhuillier marka gelinlik tercih eden Acun Ilıcalı'nın eşinin gelinliğinin 5 bin dolar (170 bin TL) olduğu öğrenildi.