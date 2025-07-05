Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm 5'inci yaşına girdi

Acun Ilıcalı, kızı Banu Ilıcalı'dan olan biricik torunu Begüm'ün 5'inci yaş gününü sosyal medya hesabından kutladı. Ilıcalı, yayınladığı samimi aile pozuyla sevenlerinden kısa sürede büyük beğeni topladı.

Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm 5'inci yaşına girdi

56 yaşındaki ünlü televizyoncunun Seda Başbuğ'dan olan 35 yaşındaki kızı Banu Ilıcalı, 4 Temmuz 2020'de ilk bebeğini kucağına almıştı.

Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Efe Ceyhun ile 2016 yılında nikah masasına oturan Banu Ilıcalı, kız bebek dünyaya getirmiş ve çocuğuna 'Begüm' adını vermişlerdi.

SOSYAL MEDYA DUYURMUŞTU

Acun Ilıcalı'nın ağabeyi Ömer Ilıcalı'nın kızı Ece Ilıcalı, güzel haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu.Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm 5'inci yaşına girdi - Resim : 1

BEGÜM 5 YAŞINDA

2020'de ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Banu Ilıcalı'nın kızı Begüm, 5 yaşına girdi. Yeni yaşını kutlananın sevincini yaşayan Begüm için düzenlenen doğum günü partisine dedesi Acun Ilıcalı da katıldı.Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm 5'inci yaşına girdi - Resim : 2

Acun Ilıcalı, kısa sürede yoğun ilgi gören fotoğraflara "Begüm’ümüz 5 yaşında, nice mutlu yıllara" notunu düştü.Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm 5'inci yaşına girdi - Resim : 3

 