Adam Levine, aldatma iddialarını kabul etti! Behati Prinsloo çok üzgün

Geçtiğimiz günlerde Behati Prinsloo ve Adam Levine çiftinden müjdeli haber gelmişti. Çift üçüncü çocuklarını beklediklerini duyurdu bu güzel haber ardından da Adam Levine'in aldatma hikayeleri ortaya çıktı...

Adam Levine ve Behati Prinsloo, üçüncü çocuklarını heyecanla beklerken Adam Levine'nin, Behati Prinsloo'yu aldattığına dair mesajlar ortaya atıldı. Bunlardan ilki, Instagram fenomeni Sumner Stroh oldu.

'BEBEĞİNE BENİM ADIMI KOYMAK İSTEDİ'

TikTok'ta ve Instagramda fenomen olan Sumner Stroh, Adam Levine ile mesajlaştığına dair kanıtların hepsini yayınladı. Tüm mesajlaşmalarını sosyal medyada açıklayan Stroh, gizli bir ilişki yaşadıklarını hatta Levine'in üçüncü çocuğuna Sumner adını vermek istediğini de açıkladı. Stroh, yaşadıkları ilişkiyi şu cümlelerle açıkladı: "Victoria's Secret süper modellerinden biriyle evli bir adamla ilişki yaşıyordum. O zamanlar genç ve saftım. Ve açıkçası, kendimi 'sömürülmüş' hissediyorum. Şu an olduğum gibi değildim, bu yüzden kolayca manipüle edildim."

"50 KAT DAHA SEKSİSİN"

Adam Levine ve Sumner Stroh'un mesajlaşmaları herkesi şoka uğrattı. Adam Levine, Sumner Stroh'a şöyle mesajlar gönderdi: "Bu kadar güzel olman aklımı başımdan alıyor. Gerçek hayatta fotoğraflarından 50 kat daha seksisin" şeklinde mesajlar gönderdiği ortaya çıktı.

Sumner Stroh ve Adam Levine bir süre görüştükten veya mesajlaştıktan sonra ikilinin bağlantıları kopmuştu. Ancak Adam Levine üçüncü çocuğunun haberini aldıktan sonra da Sumner Stroh'a mesaj gönderdi. Adam Levine gönderdiği mesajda Sumner Stroh'un ismini çocuğuna koymak istediğini belirtiyordu: "Tamam, ciddi bir soru: Başka bir bebeğim olacak ve eğer erkekse adını gerçekten Sumner koymak istiyorum. Bu senin için uygun mu? Çok ciddiyim." dedi.

"YAĞTIĞIM EN BÜYÜK HATA"

Adam Levine, Sumner Stroh'un mesajları yayınlamasından sonra Instagramda özür dolu bir hikaye yayınladı. Paylaştığı gönderide bu hatayı bir daha yapmayacağını şu cümlelerle açıkladı: "Şu anda hakkımda çok fazla şey söyleniyor, bu yüzden açıklama yapmak istiyorum. Eşim dışında herhangi biriyle konuşurken muhakeme yeteneğimi kullanamadım. Duygusal bir ilişkim olmadı, yine de hayatımın pişmanlık dolu bir döneminde flört içeren konuşmalar yaparak sınırı aştım. Bazı durumlar uygunsuz hale geldi ve ailemle birlikte bunu düzeltmek için adımlar attım. Bu dünyada tek umursadığım şey karım ve ailem. Benim için gerçekten önemli olan tek şeyi riske atacak kadar saf ve aptal olmak, yapabileceğim en büyük hataydı. Bir daha asla yapmayacağım. Tüm sorumluluğu alıyorum ve söz veriyorum; bunun üstesinden geleceğiz. Birlikte başaracağız."

BAŞKA KADINLARLA DA OLAN MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Sumner Stroh'un ifşalarından sonra pek çok farklı isimde Adam Levine ile olan mesajlaşmalarını ifşalamaya başladı. Maryka adlı bir kadının Instagram hesabı tarafınından yayınlanan ekran görüntülerinde, Levine'in; "Vücudun muhteşem! Nasıl böyle kum saati gibisin?" yazdığı görüldü. Maryka'nın "Dostum, sen evli değil misin?" cevabını vermesi üzerine Levine; "Evet, ama biraz karışık. İşler zorlaşıyor" diye yazdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Dana Omari, RDN (@igfamousbydana)'in paylaştığı bir gönderi

"BOŞANMAK İSTEMİYOR"

Behati Prinsloo konuya ilişkin bir açıklama getirmese de, People dergisine yapılan bir açıklamada Behati'nin çok üzgün olduğu açıklandı. Yapılan açıklamada Behati'nin boşanmak istemediği de bildirildi: "Behati yine de çok üzgün. Yüzde 100 ailesine bağlı biri ve Adam onun duyguları hakkında çok anlayışlı. İşleri daha iyi hale getirmek için elinden geleni yapıyor ve asla boşanmak istemiyor."