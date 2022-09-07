Adam Levine ve Behati Prinsloo üçüncü çocuklarını bekliyor

Müzik grubu Maroon 5’ın solisti Adam Levine ile evli olan eski Victoria's Secret modeli Behati Prinsloo üçüncü kez anne olacağını paylaştı.

2014 yılında nikah masasına oturan çiftin Dusty Rose (5) ve Gio Grace (4) adında iki çocuğu bulunuyor.

"ASLA, ASLA DEME"



32 yaşındaki model Prinsloo, Kasım 2021'de kocasıyla birlikte dört kişilik ailelerini genişletmeyi düşündükleri hakkında konuşmuştu. Dergiye verdiği röportajda şunları söyledi: "İki çocuk istediğimizi her zaman biliyorduk ama iki yıl içinde iki çocuk doğurduğumda bunun yeterli olduğunu düşündüm. Ama aynı zamanda beş çocuk istiyorum ki bunu düşünmekten de kendimi alıkoyamıyorum. Ama dedikleri gibi asla asla deme! Kalabalık aileler istiyoruz, bu yüzden ne olacağını asla bilemezsiniz. Kendimizi kaderin ve ne olacağın ellerine bırakıyoruz. Kendimizi sınırlamıyoruz” dedi.