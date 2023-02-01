Adam Levine ve Behati Prinsloo’nun üçüncü çocukları dünyaya geldi

43 yaşındaki şarkıcı ve müzisyen Adam Levine ile 34 yaşındaki Namibyalı manken Behati Prinsloo, Eylül 2022’de üçüncü çocuklarını beklediklerini açıklamışlardı. Beklenen bebek sonunda dünyaya geldi.

NTV'de yer alan bilgilere göre; Çiftin Dusty Rose ve Gio Grace adında iki çocuğu bulunuyor. 2014 yılında evlenen çift, çocuklarıyla ilgili çok paylaşım yapmamaya ve özel hayatlarını gizli tutmaya çalışıyor. Üçüncü kez anne olan model, ailelerini büyütme planları olduğundan bahsetmişti.

ALDATMA İDDİALARI ORTAYA ATILDI

Öte yandan çift daha önce aldatma haberleriyle gündeme gelmişti. Adam Levine’in bir kadınla flört mesajlarının ortaya çıkması uzun süre gündem olmuştu.

Sumner Stroh adındaki model, yayınladığı TikTok videosunda şarkıcının kendisine Instagram’dan mesaj attığını ve gizli bir ilişkileri olduğunu ileri sürmüştü. Stroh, üçüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Levine’in modelin adını kullanıp kullanamayacağını sorduğunu belirtmişti. Şarkıcının modele attığı mesajlarda “Ciddi bir sorum var. Bir bebeğimiz olacak. Eğer erkek olursa ona Sumner adını vermek istiyorum. Senin için problem olur mu?” dediği görülüyordu.

ADAM LEVINE: ÇİZGİYİ AŞTIM

Şarkıcı ile ilişkisi olduğunu iddia eden model ‘genç’ ve ‘saf’ olduğunu ve şarkıcının evliliğinin bitmiş olduğunu sandığını söylemiş, bir arkadaşının bu konuyu medya malzemesi yapacağını söylemesinin ardından konuya açıklama getirmek istediğini belirtmişti.

Hakkında çıkan aldatma iddialarına ise şarkıcıdan cevap gecikmemiş, Levine, “Hakkımda pek çok şey söyleniyor ve duruma açıklık getirmek istiyorum. Eşim dışında bir kadınla flört eder gibi bir tavırda konuşmam doğru değildi. Ancak bir ilişkimiz olmadı ama hayatımın o döneminde çizgiyi aştığımın farkındayım” demişti.