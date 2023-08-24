Adanalı dizisinin yıldızı Tuğçe Özbudak: Dualarınızı esirgemeyin!

Bir dönemin fenomen dizisi 'Adanalı'da Pınar karakteriyle tanınan Tuğçe Özbudak, yaptırdığı estetiklerle doğal görünümünden uzaklaşmış ve tanınmaz hale gelmişti.

Ünlü oyuncu son olarak sosyal medya hesabından hastalağına dair bir açıklamada bulundu:

'DUALARINIZI ESİRGEMEYİN'

Özbudak, ''Bacağımdaki uyuşukluk sandığımızdan da ciddiymiş ve acil yarın sabah ameliyata alacaklar beni. Bir fıtık patlağı. Sağ bacağımda yüzde 80 kuvvet kaybına sebep olmuş ve ayağımda kısmi felç oluşmuş. Arayan soran herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızı esirgemeyin lütfen. Ben bunu da Allah'ın izniyle atlatacağım inşallah.'' notunu ekledi.

ESTETİK AÇIKLAMASI

Önceki yıllarda '2. Sayfa' programına konuk olan Tuğçe, estetik yaptırdığını kabul ederek; "Dolgu yaptırdıkça dudaklarım sürekli gözüme küçük görünüyor" demişti.

"HER ŞEYİM TAMAMEN DOĞALDI"

Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Özbudak, "'Adanalı' dizisinden bu yana 12 sene geçti. Üniversiteden mezun oldum, diziye başladım. Tam genç kızlık dönemimdi. Her şeyim tamamen doğaldı. Saçlarımda kaynak yoktu, şimdi biraz var. Doğal bir kızdım" diyerek başladığı sözlerine; şöyle devam etmişti: Ankara’dan İstanbul’a geldim. O zaman masum bir kızdım. ‘Masumluğunu kaybetti’ diyorlar, aslında kaybetmedim, şartlar gereği ve hevesle estetik operasyonlar yaptırdım. Bunu saklamıyorum ki, ne yaptırdıysam söylüyorum. Sosyal medya fotoğraflarla biraz da oynuyorum. Eleştirilerin nedeni bu.