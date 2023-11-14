Adele, makyajının bozulmaması için uyguladığı güzellik sırrını açıkladı

Grammy ödüllü şarkıcı Adele, Haziran 2024'e kadar sürecek olan konser maratonuna devam ediyor. 35 yaşındaki şarkıcı, bu süreçte sahnedeyken makyajının bozulmaması için uyguladığı güzellik sırrını açıkladı.

İki vantilatörü olduğunu açıkladı

Ntv'nin The Telegraph'tan aktardığına göre, Adele, saçı ve makyajının bozulmadan kalmasını sağlamak için sahneye yerleştirilmiş iki vantilatörü olduğunu açıkladı. Adele, "Bazen saçlarımın, yüzüme bir saç kurutucu tutuluyormuş gibi durduğunu görürsünüz ve bu çok zarif olur ve işime yarar. Yürekten şarkı söylemeyi seviyorum ve terlediğim için yüzüm ıslak görünüyor" dedi.

Şarkıcı, sahneye vantilatörlerin koyulmasıyla ilgili de "Yani, bu çok hoş, küçük bir jestti. Benim için sahneme küçük bir vantilatör yerleştirdiler. Bu yüzden artık konseri bitirdiğimde terden bir bıyığım olmuyor" ifadelerini kullandı.

"Doktorum kasık mantarı teşhisi koydu" demişti

'Weekends with Adele' adlı konser serisi devam eden Adele, birkaç ay önce de sahneye çıkarken korse giydiğini açıklamış ve çok terlediği için kasık mantarı olduğunu açıklamıştı. Şarkıcı, "Ben ve ekibim bunun hakkında konuşuyorduk. Açıkçası şovlarımda fit görünmek için korse kullanıyorum. Ama çok terliyorum ve bu ter hiçbir yere gitmiyor. Yani temelde sadece kendi terimin içinde oturuyorum, bu yüzden doktorum bana kasık mantarı teşhisi koydu" diye konuşmuştu.