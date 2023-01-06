Adele, rahatsızlığı nedeniyle zor yürüdüğünü açıkladı

Şu sıralar Las Vegas’taki konser serisine devam eden 34 yaşındaki dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, konser esnasında yaşadığı sağlık sorunlarından bahsetti.

"Bugünlerde zor yürüyorum"

Performansı sırasında yürümekte güçlük çeken Adele, "Bugünlerde zor yürüyorum. Çok kötü siyatik ağrıları çekiyorum" dedi.

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The Face ile 2021'de yaptığı bir röportajda Adele, "hayatının neredeyse yarısında" sırt ağrısıyla yaşadığını söyledi. Ağrının genellikle stres nedeniyle veya "aptalca bir duruş" nedeniyle alevlendiğini söyledi. Çekirdek kaslarını güçlendirmenin, özellikle geçmişte çok sayıda disk kayması yaşadıktan sonra ağrıya yardımcı olduğunu ekledi.