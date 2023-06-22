Adele, Sylvester Stallone'un evini tek bir şartla satın aldı

Rocky Balboa karakteriyle akıllarda yer eden oyuncu Sylvester Stallone, geçtiğimiz yıl evini Grammy ödüllü şarkıcı Adele'e satmıştı. Adele, Stallone'un evi için 58 milyon dolar ödeme yapmıştı.

İddiaları doğruladı

Malikaneyi tamamen yenileyen şarkıcının, evdeki Rocky heykeline dokunmadığı iddia edilmişti. Stallone, iddiaları doğruladı.

Evi satarken heykeli yanında götürmeyi teklif eden Stallone, Adele'in karşı çıktığını ve "O zaman anlaşma olmaz. Bu tüm anlaşmayı bozar" dediğini ifade etti.

76 yaşındaki oyuncu, "Adele, heykeli evle birlikte almak istedi" dedi.

Sekiz yatak odası bulunuyor

ABD'li mimar Richard Landry imzalı 18.587 metre kare büyüklüğündeki malikane, sekiz yatak odası, dokuz banyo, buhar odası, şef mutfağı, teraslı ofis, sinema salonu, spor salonu, havuz ile 2 katlı bir misafirhane ve SPA'dan oluşuyor. Öte yandan evde sekiz arabalık bir garaj ve hava filtreleme sistemli puro odası da yer alıyor.