Adele'den Rich Paul için samimi itiraf: "Hiç böyle aşık olmamıştım"

Ünlü İngiliz şarkıcı Adele, kapak olduğu Amerikan Elle dergisine kariyeri ve ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. ‘Adele’in Muhteşem Çağı' adıyla yayınlanan röportajda şarkıcıya merak edilen pek çok soru yöneltildi. Ünlü şarkıcı, Rich Paul birlikteliğiyle ilgili "Hiç böyle aşık olmamıştım" ifadesini kullandı...

“HİÇ BÖYLE AŞIK OLMAMIŞTIM"

Amerikalı spor menajeri Paul ile bir süredir birlikte olan şarkıcı, evlenmediklerini açıklarken “Hiç böyle aşık olmamıştım. Ona deliler gibi aşığım” ifadelerini kullandı. Evliliğe sıcak baktığını belirten şarkıcı, “Kesinlikle daha çok çocuk istiyorum” dedi.

"KARİYERİMİN EN KÖTÜ ANIYDI"

Hayranlarının uzun zamandır beklediği Las Vegas konser turnesini iptal eden şarkıcı, “Hiç ruhu yoktu. Sahne düzeni doğru değildi. Benden ve orkestramdan çok bağımsızdı, samimiyet eksikti” açıklamasında bulundu.

Şarkıcının Vegas’taki konserinin iptal etmesi üzerine hayranlarını hayal kırıklığına uğrattığını kabul eden Adele, bu kararından dolayı ‘utanç duyduğunu' ve 'kariyerinin en kötü anı' olduğunu belirtti.

AŞKINI İLAN ETMİŞTİ

Öte yandan Adele, ilişkisini Instagram hesabından fotoğraf paylaşarak da resmen ilan etmişti. 29 Eylül 2021’de sevgilisiyle fotoğrafını kalp emojisiyle yayınlamıştı.