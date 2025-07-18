Güzide Duran'ın avukatları toplu istifa etti

Manken Güzide Duran ile iş insanı eşi Adnan Aksoy’un 16 yıllık evlilikleri çekişmeli boşanma davasıyla bitiyor.

Zorlu bir süreç geçiren çiftten Güzide Duran, Fikret Orman'la aşk yaşamaya başladı. Duran ve Orman'ın el ele görüntülerinin çıkmasının ardından resmi eş Adnan Aksoy, zina davası açtı. Davalar için 3 avukatla anlaşan Duran, beklenmedik bir olay yaşadı.

TOPLUCA İSTİFA DİLEKÇİSİ

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, Fikret Orman'la aşk yaşayan Güzide Duran'a, resmi eşi Adnan Aksoy zina davası açmıştı. Eşinin zina davası açtığı Duran'ı yakında görülecek davada savunacak olan üç avukat ortak bir karar aldı. Duran'ı savunacak olan üç avukat, mahkemeye topluca istifa dilekçesi vererek davadan çekildiklerini bildirdi.