Adnan Aksoy'dan Güzide Duran'a 2 liralık boşanma davası
Geçtiğimiz gün kameralara konuşan eski model Güzide Duran eşi Adnan Aksoy ile boşanma sürecinde olduklarını söylemişti. Bugün davaya ilişkin bazı bilgilere ulaşıldı.
Adnan Aksoy'un, 16 yıllık eşi Güzide Duran'a boşanma davası açtığı öğrenilmişti. Evlilik birliğinin kendisi için çekilmez bir hale geldiğini belirten Aksoy, 2 lira tazminat istedi.
Aksoy, eşinin son yıllarda gizemli davranışlar sergilediğini ve güvenini zedelediğini iddia ederek boşanma davası açtı. Aksoy dilekçesinde, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirterek Güzide Duran'dan 'çekişmeli' olarak boşanmak istediğini ifade etti.
3. KEZ MAHKEMEYE BAŞVURUYOR
Aksoy'un daha önce de eşinden boşanmak için mahkemeye başvurduğunun anlatıldığı dava dilekçesinde, "Güzide Duran, son yıllarda müvekkile karşı gizemli davranışlarda bulunmuştur. Bu da müvekkilin eşine olan güvenini sorgular hale getirmiştir. Son bir yıldır müvekkile karşı ağır küfür ve hakaretlerde bulunan Duran, eşinin kişilik haklarına saldırıda bulunmuştur.
Müvekkil, 15 yaşındaki kız çocuğunun velayetinin kendisine verilmesini talep etmektedir. Ayrıca Duran'ın 2 lira tazminata hükmedilmesini istiyoruz" dedi.