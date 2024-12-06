Adnan Aksoy'dan Güzide Duran'a 2 liralık boşanma davası

3. KEZ MAHKEMEYE BAŞVURUYOR

Aksoy'un daha önce de eşinden boşanmak için mahkemeye başvurduğunun anlatıldığı dava dilekçesinde, "Güzide Duran, son yıllarda müvekkile karşı gizemli davranışlarda bulunmuştur. Bu da müvekkilin eşine olan güvenini sorgular hale getirmiştir. Son bir yıldır müvekkile karşı ağır küfür ve hakaretlerde bulunan Duran, eşinin kişilik haklarına saldırıda bulunmuştur.