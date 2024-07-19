Adrien Brody ve evcil hayvanı: Nasıl giderek birbirimize benziyoruz?

Hollywood yıldızı Adrien Brody, şuan ki köpeğiyle çekilmiş yan yana fotoğraflarını paylaşarak, benzerliklerini takipçileriyle paylaştı.

'NASIL OLUYOR DA KÖPEKLERİMİZ GİBİ GÖRÜNÜYORUZ?'

Brody esprili bir dille yaptığı paylaşımda "Nasıl oluyor da hep köpeklerimiz gibi görünüyoruz?" dedi.

Bir takipçi ise Adrien Brody'nin fotoğrafının altına mizahi bir şekilde "Hangisi sensin?" diyerek yorum yaptı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Adrien Brody (@adrienbrody)'in paylaştığı bir gönderi

Hayvanlarla olan yakınlığıyla bilinen Brody, 2021 yılında Gentleman’s Journal'a verdiği röportajda hayatı boyunca küçük, büyük tüm hayvanlara duyduğu sevgiden bahsetmişti. New York City'de büyüdüğünü belirten Brody, gençliğinde sokak köpeklerini sık sık kurtardığını paylaşmıştı. "Hayvanları her zaman sevmişimdir," diye açıklama yapan Brody, "Sanırım doğuştan böyleyim." demişti.

SOSYAL MEDYASINDA HER TÜRDEN HAYVAN MEVCUT

Köpeklerin yanı sıra, Brody'nin sosyal medya hesapları farelerden bizonlara, atlarla olan paylaşımlarla dolu. Mevcut köpek arkadaşıyla birlikte ve kedilerle de fotoğraflar koyan Brody, tüm canlılara duyduğu sevgiyi her defasında takipiçileriyle paylaşıyor.

2017 yılında, köpeklerle yoğun sahneler içeren Bullet Head adlı gerilim filmi üzerinde çalıştıktan sonra, Brody, istismar edilmiş ve terk edilmiş köpek türlerinin rehabilitasyonunu desteklemek için hayvan kurtarma organizasyonlarıyla işbirliği yapmıştır. Hayvan refahına olan bağlılığı, onun yaşamının ve sosyal medya varlığının önemli bir parçası olmaya devam ediyor.