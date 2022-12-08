Afazi teşhisi konan Bruce Willis'ten yeni haber var

Geçtiğimiz Mart ayında sevilen Amerikalı aktör Bruce Willis'e konuşma ve dili anlama yeteneğini etkileyen bir bozukluk olan afazi teşhisi konmuştu. Sonrasında ise kızları artık babalarının Hollywood yıldızlığından emekli olduğunu açıkladı. Şimdi ise ünlü aktörün hastalığının ilerlediği iddia edildi.

HASTALIĞI İLERLEDİ

RadarOnline'ın haberine göre, aileye yakın bir kaynak, oyuncunun sağlığının son zamanlarda daha kötüye gittiğini söyledi. Willis ve ailesinin bu nedenle fırsat buldukça bir araya geldiği iddia edildi. Bir kaynağın "Onun sonsuza dek burada olmayacağını biliyorlar bu nedenle her anın tadını çıkarıyorlar" dediği söyleniyor.

WILLIS'İN ESKİ VE YENİ EŞİ ONU BİR AN BİLE YALNIZ BIRAKMIYOR

İsmi açıklanmayan aileye yakın bir kaynak, eski eşi Demi Moore'un Willis ile birlikte olamayınca sesini duyabilmesi için onu aradığını söyledi. Kaynak, 67 yaşındaki Willis'in artık fazla bir şey söyleyemediğini ve başkalarının ona söylediklerinin pek çoğunu anlamadığını da sözlerine ekledi. Hastalığı ilerleyen ve durumu kötüleşen aktörü geniş ailesi artık hiç yalnız bırakmamaya başladılar. Yeni yıl kutlaması, Şükran günü, Paskalya tatili gibi tüm zamanlarda eski ve yeni eşler ve çocuklar bir araya geliyor ve Bruce Willis’in etrafında toplanıyor.

EŞİNDEN AÇIKLAMA

Hollywood’un efsane isminin eşi Emma Heming, oyuncunun hastalığının kendi akıl sağlığı üzerindeki etkileriyle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu. “Ailemin ihtiyaçları benim için her şeyden önce geliyor. Bu da beni bir kahraman yapmıyor elbette” diyen Heming, akıl sağlığının bu süreçte ciddi bir şekilde etkilendiğini dile getirdi.

KIZLARI EMEKLİ OLDUĞUNU DUYURMUŞLARDI

Ailesi Bruce Willis’in hastalığını açıkladıklarında “Bruce'un inanılmaz destekçilerine, bir aile olarak sevgili Bruce'umuzun bazı sağlık sorunları yaşadığını ve yakın zamanda bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi teşhisi konduğunu paylaşmak istedik” diye yazmışlardı. “Bunun bir sonucu olarak ve büyük bir dikkatle Bruce, kendisi için çok şey ifade eden kariyerinden uzaklaşıyor. Bu, ailemiz için gerçekten zorlu bir zaman ve devam eden sevginiz, şefkatiniz ve desteğiniz için çok minnettarız.” Diyen ailesi aynı zamanda Willis'in aktörlük kariyerini de sonlandırdığını duyurmuştu.