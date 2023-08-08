Afra Saraçoğlu açıkladı: İşte Yalı Çapkını çekimlerinin başlama tarihi

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi 36. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Yaz tatiline giren oyuncular ve set ekibi şimdi tekrardan ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

AFRA SARAÇOĞLU AÇIKLADI

Yeni sezonun ne zaman başlayacağı hakkında bir bilgi olmazken ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, set çekimlerinin başlama tarihini açıkladı. Saraçoğlu, ''bir aksilik yaşanmazsa 15 Ağustos haftasında çekimler başlayacak'' dedi.

SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

Seyran ile Ferit Gaziantep'te tam kavuşmuşken, Tarık karşılarında belirdi. Ferit, Seyran'a korkmamasını arkalarını dönüp gideceklerini söyledi. İkili giderken Tarık, Ferit'i sırtından vurdu. Şoke olan Seyran korkuyla gözyaşlarına boğulurken Ferit de üşüdüğünü söyleyip "Son nefesime kadar" dedi.